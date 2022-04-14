Moongate Fun (MGTAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moongate Fun (MGTAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moongate Fun (MGTAI) Information Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations. Officiel hjemmeside: https://www.moongate.fun/ Hvidbog: https://moongate-docs.gitbook.io/moongate Køb MGTAI nu!

Moongate Fun (MGTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moongate Fun (MGTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Samlet udbud $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Cirkulerende forsyning $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.30K $ 10.30K $ 10.30K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Moongate Fun (MGTAI) pris

Moongate Fun (MGTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moongate Fun (MGTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MGTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MGTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MGTAI's tokenomics, kan du udforske MGTAI tokens live-pris!

MGTAI Prisprediktion Vil du vide, hvor MGTAI måske er på vej hen? Vores MGTAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

