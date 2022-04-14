MoonDog AI (MDOGAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i MoonDog AI (MDOGAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MoonDog AI (MDOGAI) Information ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom. Officiel hjemmeside: https://www.basedmoondog.com/ Hvidbog: https://moondog-1.gitbook.io/moondog Køb MDOGAI nu!

MoonDog AI (MDOGAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MoonDog AI (MDOGAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.24K $ 17.24K $ 17.24K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.24K $ 17.24K $ 17.24K Alle tiders Høj: $ 0.01391801 $ 0.01391801 $ 0.01391801 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MoonDog AI (MDOGAI) pris

MoonDog AI (MDOGAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MoonDog AI (MDOGAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MDOGAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MDOGAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MDOGAI's tokenomics, kan du udforske MDOGAI tokens live-pris!

