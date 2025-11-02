UdvekslingDEX+
Den direkte Moona Lisa pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid MOONA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOONA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MOONA

MOONA Prisinfo

Hvad er MOONA

MOONA Officiel hjemmeside

MOONA Tokenomics

MOONA Prisprognose

Moona Lisa Logo

Moona Lisa Pris (MOONA)

Ikke noteret

1 MOONA til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Moona Lisa (MOONA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:29 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.77%

-9.77%

Moona Lisa (MOONA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MOONA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOONAs højeste pris nogensinde er $ 0.00913512, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MOONA har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -9.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moona Lisa (MOONA) Markedsinformation

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

--
----

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,574.276428
999,996,574.276428 999,996,574.276428

Den nuværende markedsværdi på Moona Lisa er $ 75.17K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOONA er 1000.00M, med et samlet udbud på 999996574.276428. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 75.17K.

Moona Lisa (MOONA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Moona Lisa til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Moona Lisa til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Moona Lisa til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Moona Lisa til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-73.46%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Moona Lisa (MOONA) Ressource

Officiel hjemmeside

Moona Lisa Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Moona Lisa (MOONA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Moona Lisa (MOONA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Moona Lisa.

Tjek Moona Lisa prisprediktion nu!

MOONA til lokale valutaer

Moona Lisa (MOONA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Moona Lisa (MOONA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MOONA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Moona Lisa (MOONA)

Hvor meget er Moona Lisa (MOONA) værd i dag?
Den direkte MOONA pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MOONA til USD pris?
Den aktuelle pris på MOONAtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Moona Lisa?
Markedsværdien for MOONA er $ 75.17K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MOONA?
Den cirkulerende forsyning af MOONA er 1000.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MOONA?
MOONA opnåede en ATH-pris på 0.00913512 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MOONA?
MOONA så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for MOONA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MOONA er -- USD.
Bliver MOONA højere i år?
MOONA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MOONA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:16:29 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

