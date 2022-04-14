Moon Tropica (CAH) Tokenomics

Moon Tropica (CAH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Moon Tropica (CAH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Moon Tropica (CAH) Information

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up!

Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture.

Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory!

Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes.

The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Officiel hjemmeside:
http://moontropica.com

Moon Tropica (CAH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moon Tropica (CAH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M
Samlet udbud
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
Cirkulerende forsyning
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M
Alle tiders Høj:
$ 53.6
$ 53.6$ 53.6
Alle tiders Lav:
$ 0.136106
$ 0.136106$ 0.136106
Nuværende pris:
$ 1.39
$ 1.39$ 1.39

Moon Tropica (CAH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Moon Tropica (CAH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CAH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CAH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CAH's tokenomics, kan du udforske CAH tokens live-pris!

CAH Prisprediktion

Vil du vide, hvor CAH måske er på vej hen? Vores CAH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.