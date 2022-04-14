Moon Tropica (CAH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moon Tropica (CAH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moon Tropica (CAH) Information Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Officiel hjemmeside: http://moontropica.com Køb CAH nu!

Moon Tropica (CAH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moon Tropica (CAH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Samlet udbud $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Cirkulerende forsyning $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Alle tiders Høj: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 Alle tiders Lav: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Nuværende pris: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Få mere at vide om Moon Tropica (CAH) pris

Moon Tropica (CAH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moon Tropica (CAH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAH's tokenomics, kan du udforske CAH tokens live-pris!

