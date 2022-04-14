Moola Market (MOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moola Market (MOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moola Market (MOO) Information Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans. Officiel hjemmeside: https://moola.market/ Køb MOO nu!

Moola Market (MOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moola Market (MOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 238.44K $ 238.44K $ 238.44K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 73.77M $ 73.77M $ 73.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 323.24K $ 323.24K $ 323.24K Alle tiders Høj: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Alle tiders Lav: $ 0.00179946 $ 0.00179946 $ 0.00179946 Nuværende pris: $ 0.00323242 $ 0.00323242 $ 0.00323242 Få mere at vide om Moola Market (MOO) pris

Moola Market (MOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moola Market (MOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOO's tokenomics, kan du udforske MOO tokens live-pris!

