MOOD AI (MOOD) Information MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. Officiel hjemmeside: https://www.moodai.bot Hvidbog: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf Køb MOOD nu!

MOOD AI (MOOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOOD AI (MOOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.30K $ 27.30K $ 27.30K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 84.90M $ 84.90M $ 84.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.15K $ 32.15K $ 32.15K Alle tiders Høj: $ 0.00545894 $ 0.00545894 $ 0.00545894 Alle tiders Lav: $ 0.00026054 $ 0.00026054 $ 0.00026054 Nuværende pris: $ 0.00032152 $ 0.00032152 $ 0.00032152 Få mere at vide om MOOD AI (MOOD) pris

MOOD AI (MOOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOOD AI (MOOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOD's tokenomics, kan du udforske MOOD tokens live-pris!

