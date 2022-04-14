MOO MOO (MOOMOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i MOO MOO (MOOMOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MOO MOO (MOOMOO) Information Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience. Officiel hjemmeside: https://www.moo.meme/ Køb MOOMOO nu!

MOO MOO (MOOMOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MOO MOO (MOOMOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.81K $ 3.81K $ 3.81K Samlet udbud $ 542.05M $ 542.05M $ 542.05M Cirkulerende forsyning $ 542.05M $ 542.05M $ 542.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.81K $ 3.81K $ 3.81K Alle tiders Høj: $ 0.064336 $ 0.064336 $ 0.064336 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MOO MOO (MOOMOO) pris

MOO MOO (MOOMOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MOO MOO (MOOMOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOMOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOMOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOMOO's tokenomics, kan du udforske MOOMOO tokens live-pris!

MOOMOO Prisprediktion Vil du vide, hvor MOOMOO måske er på vej hen? Vores MOOMOO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOOMOO Tokens prisprediktion nu!

