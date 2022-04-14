Moo Cow (MOOCOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Moo Cow (MOOCOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Moo Cow (MOOCOW) Information MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow Officiel hjemmeside: https://moocoweth.xyz/ Køb MOOCOW nu!

Moo Cow (MOOCOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Moo Cow (MOOCOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 414.58K $ 414.58K $ 414.58K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 414.58K $ 414.58K $ 414.58K Alle tiders Høj: $ 0.00000463 $ 0.00000463 $ 0.00000463 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Moo Cow (MOOCOW) pris

Moo Cow (MOOCOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Moo Cow (MOOCOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOCOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOCOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOCOW's tokenomics, kan du udforske MOOCOW tokens live-pris!

MOOCOW Prisprediktion Vil du vide, hvor MOOCOW måske er på vej hen? Vores MOOCOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOOCOW Tokens prisprediktion nu!

