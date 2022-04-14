Monsterra (MSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monsterra (MSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monsterra (MSTR) Information 🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM :

1/ Gameplay: https://onelink.to/sbadfd 2/ DAO: https://dao.monsterra.io/ 3/ Marketplace: https://marketplace.monsterra.io/ 4/ MonsEvent: https://event.monsterra.io/ 5/ Bridges (for multi chain): https://bridge.monsterra.io/ 6/ Guild Portal- Clan Mode 7/ Portal Games https://minigames.monsterra.io/#/home 8/ MonsWallet: https://wallet.monsterra.io/ 9/ MonsTV: TBC 💥MORE INFORMATION AT:

👉 Trailer Video: https://www.youtube.com/watch?v=p0IP4Oajxxc 👉 Gameplay Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=GnYHd-RHI_g 👉 Whitepaper: https://whitepaper.monsterra.io/ Officiel hjemmeside: https://monsterra.io/ Hvidbog: https://whitepaper.monsterra.io/market-overview/nfts-at-a-glance Køb MSTR nu!

Monsterra (MSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monsterra (MSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 39.55K $ 39.55K $ 39.55K Samlet udbud $ 98.70M $ 98.70M $ 98.70M Cirkulerende forsyning $ 12.55M $ 12.55M $ 12.55M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 311.05K $ 311.05K $ 311.05K Alle tiders Høj: $ 0.659475 $ 0.659475 $ 0.659475 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00315152 $ 0.00315152 $ 0.00315152 Få mere at vide om Monsterra (MSTR) pris

Monsterra (MSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monsterra (MSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSTR's tokenomics, kan du udforske MSTR tokens live-pris!

