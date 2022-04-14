Monsta Infinite (MONI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monsta Infinite (MONI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monsta Infinite (MONI) Information Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Officiel hjemmeside: https://monstainfinite.com/ Køb MONI nu!

Monsta Infinite (MONI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monsta Infinite (MONI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.45K $ 70.45K $ 70.45K Samlet udbud $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Cirkulerende forsyning $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 515.93K $ 515.93K $ 515.93K Alle tiders Høj: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 Alle tiders Lav: $ 0.00177851 $ 0.00177851 $ 0.00177851 Nuværende pris: $ 0.00191084 $ 0.00191084 $ 0.00191084 Få mere at vide om Monsta Infinite (MONI) pris

Monsta Infinite (MONI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monsta Infinite (MONI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONI's tokenomics, kan du udforske MONI tokens live-pris!

