Monkey Taken By Police (JORGIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monkey Taken By Police (JORGIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Monkey Taken By Police (JORGIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monkey Taken By Police (JORGIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.81K $ 60.81K $ 60.81K Samlet udbud $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Cirkulerende forsyning $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.81K $ 60.81K $ 60.81K Alle tiders Høj: $ 0.03484844 $ 0.03484844 $ 0.03484844 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Monkey Taken By Police (JORGIE) pris

Monkey Taken By Police (JORGIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monkey Taken By Police (JORGIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal JORGIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange JORGIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår JORGIE's tokenomics, kan du udforske JORGIE tokens live-pris!

