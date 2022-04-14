monkey sol inu (MSI) Tokenomics Få vigtig indsigt i monkey sol inu (MSI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

monkey sol inu (MSI) Information its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color! Officiel hjemmeside: https://www.monkeysolinu.com/ Køb MSI nu!

monkey sol inu (MSI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for monkey sol inu (MSI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.75K $ 11.75K $ 11.75K Samlet udbud $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Cirkulerende forsyning $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.75K $ 11.75K $ 11.75K Alle tiders Høj: $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om monkey sol inu (MSI) pris

monkey sol inu (MSI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for monkey sol inu (MSI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MSI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MSI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MSI's tokenomics, kan du udforske MSI tokens live-pris!

MSI Prisprediktion Vil du vide, hvor MSI måske er på vej hen? Vores MSI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MSI Tokens prisprediktion nu!

