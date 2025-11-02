Monke Phone (MONKEPHONE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00007066 $ 0.00007066 $ 0.00007066 24H lav $ 0.00007741 $ 0.00007741 $ 0.00007741 24H høj 24H lav $ 0.00007066$ 0.00007066 $ 0.00007066 24H høj $ 0.00007741$ 0.00007741 $ 0.00007741 All Time High $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Laveste pris $ 0.00006691$ 0.00006691 $ 0.00006691 Prisændring (1H) -0.14% Prisændring (1D) +4.48% Prisændring (7D) -21.25% Prisændring (7D) -21.25%

Monke Phone (MONKEPHONE) realtidsprisen er $0.0000773. I løbet af de sidste 24 timer har MONKEPHONE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00007066 og et højdepunkt på $ 0.00007741, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MONKEPHONEs højeste pris nogensinde er $ 0.00176224, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006691.

Når det gælder kortsigtet performance, MONKEPHONE har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, +4.48% i løbet af 24 timer og -21.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Monke Phone (MONKEPHONE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 77.25K$ 77.25K $ 77.25K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 77.25K$ 77.25K $ 77.25K Cirkulationsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Samlet Udbud 999,405,484.370637 999,405,484.370637 999,405,484.370637

Den nuværende markedsværdi på Monke Phone er $ 77.25K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MONKEPHONE er 999.41M, med et samlet udbud på 999405484.370637. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 77.25K.