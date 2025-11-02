MonezyCoin (MZC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00288643 $ 0.00288643 $ 0.00288643 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00288643$ 0.00288643 $ 0.00288643 All Time High $ 0.00536089$ 0.00536089 $ 0.00536089 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.16% Prisændring (1D) -87.70% Prisændring (7D) -92.15% Prisændring (7D) -92.15%

MonezyCoin (MZC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MZC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00288643, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MZCs højeste pris nogensinde er $ 0.00536089, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MZC har ændret sig med -0.16% i løbet af den sidste time, -87.70% i løbet af 24 timer og -92.15% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MonezyCoin (MZC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.71K$ 2.71K $ 2.71K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 34.95K$ 34.95K $ 34.95K Cirkulationsforsyning 7.68M 7.68M 7.68M Samlet Udbud 98,998,880.62290694 98,998,880.62290694 98,998,880.62290694

Den nuværende markedsværdi på MonezyCoin er $ 2.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MZC er 7.68M, med et samlet udbud på 98998880.62290694. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 34.95K.