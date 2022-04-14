MONET (MONET) Tokenomics Få vigtig indsigt i MONET (MONET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MONET (MONET) Information The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! Officiel hjemmeside: https://solanaismonet.com/ Køb MONET nu!

MONET (MONET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MONET (MONET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Samlet udbud $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Cirkulerende forsyning $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.35K $ 6.35K $ 6.35K Alle tiders Høj: $ 0.00015559 $ 0.00015559 $ 0.00015559 Alle tiders Lav: $ 0.00000394 $ 0.00000394 $ 0.00000394 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MONET (MONET) pris

MONET (MONET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MONET (MONET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONET's tokenomics, kan du udforske MONET tokens live-pris!

MONET Prisprediktion Vil du vide, hvor MONET måske er på vej hen? Vores MONET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONET Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!