mondo (MONDO) Information $mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way. Officiel hjemmeside: https://mondocoin.xyz Køb MONDO nu!

mondo (MONDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for mondo (MONDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.05K $ 18.05K $ 18.05K Samlet udbud $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Cirkulerende forsyning $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.05K $ 18.05K $ 18.05K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om mondo (MONDO) pris

mondo (MONDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for mondo (MONDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONDO's tokenomics, kan du udforske MONDO tokens live-pris!

