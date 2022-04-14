Mondo Community Coin (MNDCC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mondo Community Coin (MNDCC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mondo Community Coin (MNDCC) Information Mondo thrives from the innovative strength of its ecosystem, the advantages of the blockchain and the community of people worldwide. With over 10,000 members in more than 40 countries. Regardless of whether you are an entrepreneur, employee or freelancer – if your ideals match our visions, we have the unique opportunity to work together for a better world of tomorrow. Officiel hjemmeside: https://www.mondo-coin.com/ Køb MNDCC nu!

Mondo Community Coin (MNDCC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mondo Community Coin (MNDCC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 162.05K $ 162.05K $ 162.05K Alle tiders Høj: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00090027 $ 0.00090027 $ 0.00090027 Få mere at vide om Mondo Community Coin (MNDCC) pris

Mondo Community Coin (MNDCC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mondo Community Coin (MNDCC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNDCC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNDCC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNDCC's tokenomics, kan du udforske MNDCC tokens live-pris!

