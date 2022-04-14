Monat Money (MONAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monat Money (MONAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monat Money (MONAT) Information 🚀 Developed by the 414 wallet, Monat Money is the game-changer you've been waiting for in the crypto world! With a commitment to transparency, 414 renounced the contract, putting the power back in the hands of the community. 🌐 Monat Money, similar to its sibling project ATROPA, is here to redefine the crypto landscape. Monats small token supply and an array of liquidity pairs, including wBTC and Teddy Bear, create an ecosystem that's designed for success. 💡 But here's the real innovation: Monat Money's mission is to help wBTC achieve its true potential by pegging it to the real Bitcoin price. Officiel hjemmeside: https://monat.money/ Køb MONAT nu!

Monat Money (MONAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monat Money (MONAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 11.11B $ 11.11B $ 11.11B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 577.84K $ 577.84K $ 577.84K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Monat Money (MONAT) pris

Monat Money (MONAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monat Money (MONAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONAT's tokenomics, kan du udforske MONAT tokens live-pris!

MONAT Prisprediktion Vil du vide, hvor MONAT måske er på vej hen? Vores MONAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MONAT Tokens prisprediktion nu!

