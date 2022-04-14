Monai (MONAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Monai (MONAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Monai (MONAI) Information An AI Project building a decentralized LLM Officiel hjemmeside: https://monai.dev/ Hvidbog: https://monai.dev/lp.pdf

Monai (MONAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Monai (MONAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 815.66K $ 815.66K $ 815.66K Samlet udbud $ 92.80M $ 92.80M $ 92.80M Cirkulerende forsyning $ 27.51M $ 27.51M $ 27.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Alle tiders Høj: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Alle tiders Lav: $ 0.00995933 $ 0.00995933 $ 0.00995933 Nuværende pris: $ 0.02965887 $ 0.02965887 $ 0.02965887 Få mere at vide om Monai (MONAI) pris

Monai (MONAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Monai (MONAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MONAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MONAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MONAI's tokenomics, kan du udforske MONAI tokens live-pris!

