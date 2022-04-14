Momo v2 (MOMO V2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Momo v2 (MOMO V2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Momo v2 (MOMO V2) Information What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Officiel hjemmeside: https://app.momo-erc.com/ Køb MOMO V2 nu!

Momo v2 (MOMO V2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Momo v2 (MOMO V2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.36K $ 18.36K $ 18.36K Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 701.46B $ 701.46B $ 701.46B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.17K $ 26.17K $ 26.17K Alle tiders Høj: $ 0.0000016 $ 0.0000016 $ 0.0000016 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Momo v2 (MOMO V2) pris

Momo v2 (MOMO V2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Momo v2 (MOMO V2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOMO V2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOMO V2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOMO V2's tokenomics, kan du udforske MOMO V2 tokens live-pris!

