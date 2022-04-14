MoMo Key (KEY) Tokenomics Få vigtig indsigt i MoMo Key (KEY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MoMo Key (KEY) Information Keys can be obtained by staking LPs or stablecoins (BEP20) into MOBOX Crates. Those keys then unlock chests which mint unique NFTs on the MOBOX.io Platform. Officiel hjemmeside: https://mobox.io

MoMo Key (KEY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MoMo Key (KEY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 99.09K $ 99.09K $ 99.09K Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Alle tiders Høj: $ 1,063.65 $ 1,063.65 $ 1,063.65 Alle tiders Lav: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Nuværende pris: $ 14.28 $ 14.28 $ 14.28 Få mere at vide om MoMo Key (KEY) pris

MoMo Key (KEY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MoMo Key (KEY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KEY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KEY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KEY's tokenomics, kan du udforske KEY tokens live-pris!

KEY Prisprediktion Vil du vide, hvor KEY måske er på vej hen? Vores KEY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KEY Tokens prisprediktion nu!

