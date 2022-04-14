Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Molly the Otter (MOLLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Molly the Otter (MOLLY) Information Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. Officiel hjemmeside: http://mollyonsol.co/ Køb MOLLY nu!

Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Molly the Otter (MOLLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.92K $ 8.92K $ 8.92K Samlet udbud $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Cirkulerende forsyning $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.92K $ 8.92K $ 8.92K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Molly the Otter (MOLLY) pris

Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Molly the Otter (MOLLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOLLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOLLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOLLY's tokenomics, kan du udforske MOLLY tokens live-pris!

MOLLY Prisprediktion Vil du vide, hvor MOLLY måske er på vej hen? Vores MOLLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOLLY Tokens prisprediktion nu!

