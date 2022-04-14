Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Molecular Entity (MOLECULAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Molecular Entity (MOLECULAR) Information Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution! Officiel hjemmeside: https://www.molecularentity.com/ Køb MOLECULAR nu!

Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Molecular Entity (MOLECULAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.07K $ 5.07K $ 5.07K Samlet udbud $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Cirkulerende forsyning $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.07K $ 5.07K $ 5.07K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Molecular Entity (MOLECULAR) pris

Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Molecular Entity (MOLECULAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOLECULAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOLECULAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOLECULAR's tokenomics, kan du udforske MOLECULAR tokens live-pris!

