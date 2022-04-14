moheji (MOJ) Tokenomics Få vigtig indsigt i moheji (MOJ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

moheji (MOJ) Information Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem. Officiel hjemmeside: https://mohejicoin.github.io/moheji-landing-page/ Køb MOJ nu!

moheji (MOJ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for moheji (MOJ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.19K $ 5.19K $ 5.19K Samlet udbud $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M Cirkulerende forsyning $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.19K $ 5.19K $ 5.19K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om moheji (MOJ) pris

moheji (MOJ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for moheji (MOJ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOJ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOJ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOJ's tokenomics, kan du udforske MOJ tokens live-pris!

