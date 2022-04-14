Module (MODULE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Module (MODULE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Module (MODULE) Information MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together. Officiel hjemmeside: https://module.tech/ Køb MODULE nu!

Module (MODULE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Module (MODULE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 22.65K $ 22.65K $ 22.65K Samlet udbud $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Cirkulerende forsyning $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.65K $ 22.65K $ 22.65K Alle tiders Høj: $ 223.25 $ 223.25 $ 223.25 Alle tiders Lav: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Nuværende pris: $ 2.27 $ 2.27 $ 2.27 Få mere at vide om Module (MODULE) pris

Module (MODULE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Module (MODULE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MODULE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MODULE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MODULE's tokenomics, kan du udforske MODULE tokens live-pris!

