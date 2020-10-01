Modex (MODEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Modex (MODEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Modex (MODEX) Information Transform the way data is stored, secured, and shared inside your business. Modex offers a reliable and scalable enterprise blockchain solution to unlock new capabilities in legacy databases. The project leverages its technology to help organizations of all sizes harness the power of blockchain technology to gain a competitive edge on the market. Officiel hjemmeside: https://www.modex.tech/ Hvidbog: https://modex.tech/wp-content/uploads/2020/10/Modex_Whitepaper.pdf Køb MODEX nu!

Modex (MODEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Modex (MODEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 266.40M $ 266.40M $ 266.40M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Alle tiders Høj: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00937079 $ 0.00937079 $ 0.00937079 Få mere at vide om Modex (MODEX) pris

Modex (MODEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Modex (MODEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MODEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MODEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MODEX's tokenomics, kan du udforske MODEX tokens live-pris!

