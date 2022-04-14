Modern Stoic (STOIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Modern Stoic (STOIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Modern Stoic (STOIC) Information Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Officiel hjemmeside: https://stoicterminal.com/ Hvidbog: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Modern Stoic (STOIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Modern Stoic (STOIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 348.18K $ 348.18K $ 348.18K Samlet udbud $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Cirkulerende forsyning $ 966.03M $ 966.03M $ 966.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 360.29K $ 360.29K $ 360.29K Alle tiders Høj: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00035868 $ 0.00035868 $ 0.00035868 Få mere at vide om Modern Stoic (STOIC) pris

Modern Stoic (STOIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Modern Stoic (STOIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STOIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STOIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STOIC's tokenomics, kan du udforske STOIC tokens live-pris!

