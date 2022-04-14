Mochi Market (MOMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mochi Market (MOMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mochi Market (MOMA) Information Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs. Officiel hjemmeside: https://mochi.market/ Køb MOMA nu!

Mochi Market (MOMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mochi Market (MOMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.58K $ 40.58K $ 40.58K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 37.05M $ 37.05M $ 37.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 109.52K $ 109.52K $ 109.52K Alle tiders Høj: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Alle tiders Lav: $ 0.00108717 $ 0.00108717 $ 0.00108717 Nuværende pris: $ 0.00109524 $ 0.00109524 $ 0.00109524 Få mere at vide om Mochi Market (MOMA) pris

Mochi Market (MOMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mochi Market (MOMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOMA's tokenomics, kan du udforske MOMA tokens live-pris!

