Mobius Money (MOBI) Information Mobius is an Automated Market Maker (AMM) built on a constant sum invariant that enables low-slippage swaps between price-stable and wrapped token pairs. Thereby paving the way for drastically more capital efficient trades between similarly priced tokens. At its core, the Mobius contracts are a variation of the Nerve Finance codebase. Let's discuss the specific areas Mobius specializes in: (1) price stable (2) pegged assets, and soon (4) interest bearing / liquid staking tokens and (4) capital efficient forex swaps. Officiel hjemmeside: https://www.mobius.money/

Mobius Money (MOBI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mobius Money (MOBI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 660.34M $ 660.34M $ 660.34M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.89K $ 6.89K $ 6.89K Alle tiders Høj: $ 0.187652 $ 0.187652 $ 0.187652 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mobius Money (MOBI) pris

Mobius Money (MOBI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mobius Money (MOBI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOBI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOBI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOBI's tokenomics, kan du udforske MOBI tokens live-pris!

