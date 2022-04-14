Mobius Finance (MOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mobius Finance (MOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mobius Finance (MOT) Information Mobius Finance is a decentralized trading platform that can create and trade any synthetic asset, powered by our risk control algorithm. Officiel hjemmeside: https://mobius.finance/ Køb MOT nu!

Mobius Finance (MOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mobius Finance (MOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.41K $ 38.41K $ 38.41K Alle tiders Høj: $ 0.503307 $ 0.503307 $ 0.503307 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00038408 $ 0.00038408 $ 0.00038408 Få mere at vide om Mobius Finance (MOT) pris

Mobius Finance (MOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mobius Finance (MOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOT's tokenomics, kan du udforske MOT tokens live-pris!

