MOANI (MOANI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00107074 24H lav $ 0.00114526 24H høj All Time High $ 0.00371014 Laveste pris $ 0.00105316 Prisændring (1H) +0.55% Prisændring (1D) +3.58% Prisændring (7D) -1.48%

MOANI (MOANI) realtidsprisen er $0.00113022. I løbet af de sidste 24 timer har MOANI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00107074 og et højdepunkt på $ 0.00114526, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOANIs højeste pris nogensinde er $ 0.00371014, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00105316.

Når det gælder kortsigtet performance, MOANI har ændret sig med +0.55% i løbet af den sidste time, +3.58% i løbet af 24 timer og -1.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MOANI (MOANI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 709.38K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.76M Cirkulationsforsyning 629.83M Samlet Udbud 6,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på MOANI er $ 709.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOANI er 629.83M, med et samlet udbud på 6000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.76M.