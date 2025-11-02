UdvekslingDEX+
Den direkte MOANI pris i dag er 0.00113022 USD. Følg med i realtid MOANI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOANI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte MOANI pris i dag er 0.00113022 USD. Følg med i realtid MOANI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOANI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$0.00113022
+3.50%1D
MOANI (MOANI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:15:19 (UTC+8)

MOANI (MOANI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00107074
24H lav
$ 0.00114526
24H høj

$ 0.00107074
$ 0.00114526
$ 0.00371014
$ 0.00105316
+0.55%

+3.58%

-1.48%

-1.48%

MOANI (MOANI) realtidsprisen er $0.00113022. I løbet af de sidste 24 timer har MOANI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00107074 og et højdepunkt på $ 0.00114526, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOANIs højeste pris nogensinde er $ 0.00371014, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00105316.

Når det gælder kortsigtet performance, MOANI har ændret sig med +0.55% i løbet af den sidste time, +3.58% i løbet af 24 timer og -1.48% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

MOANI (MOANI) Markedsinformation

$ 709.38K
--
$ 6.76M
629.83M
6,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på MOANI er $ 709.38K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOANI er 629.83M, med et samlet udbud på 6000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.76M.

MOANI (MOANI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af MOANI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af MOANI til USD $ -0.0005282286.
I de sidste 60 dage var prisændringen af MOANI til USD $ -0.0006767770.
I de sidste 90 dage var prisændringen af MOANI til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+3.58%
30 dage$ -0.0005282286-46.73%
60 dage$ -0.0006767770-59.88%
90 dage$ 0--

Hvad er MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game’s economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses.

MOANI Token

$MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world!

Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

MOANI (MOANI) Ressource

MOANI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil MOANI (MOANI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine MOANI (MOANI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for MOANI.

Tjek MOANI prisprediktion nu!

MOANI til lokale valutaer

MOANI (MOANI) Tokenomics

At forstå tokenomics for MOANI (MOANI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MOANI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om MOANI (MOANI)

Hvor meget er MOANI (MOANI) værd i dag?
Den direkte MOANI pris i USD er 0.00113022 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MOANI til USD pris?
Den aktuelle pris på MOANItil USD er $ 0.00113022. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af MOANI?
Markedsværdien for MOANI er $ 709.38K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MOANI?
Den cirkulerende forsyning af MOANI er 629.83M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MOANI?
MOANI opnåede en ATH-pris på 0.00371014 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MOANI?
MOANI så en ATL-pris på 0.00105316 USD.
Hvad er handelsvolumen for MOANI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MOANI er -- USD.
Bliver MOANI højere i år?
MOANI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MOANI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:15:19 (UTC+8)

MOANI (MOANI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

