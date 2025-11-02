Moaner Melter Slime (MOANER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.36% Prisændring (1D) +3.46% Prisændring (7D) -34.22% Prisændring (7D) -34.22%

Moaner Melter Slime (MOANER) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MOANER handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOANERs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, MOANER har ændret sig med -0.36% i løbet af den sidste time, +3.46% i løbet af 24 timer og -34.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moaner Melter Slime (MOANER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 106.03K$ 106.03K $ 106.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 106.03K$ 106.03K $ 106.03K Cirkulationsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Samlet Udbud 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Moaner Melter Slime er $ 106.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOANER er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 106.03K.