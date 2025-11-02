Moaner by Matt Furie (MOANER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00003999 $ 0.00003999 $ 0.00003999 24H lav $ 0.00004122 $ 0.00004122 $ 0.00004122 24H høj 24H lav $ 0.00003999$ 0.00003999 $ 0.00003999 24H høj $ 0.00004122$ 0.00004122 $ 0.00004122 All Time High $ 0.00059949$ 0.00059949 $ 0.00059949 Laveste pris $ 0.00003964$ 0.00003964 $ 0.00003964 Prisændring (1H) -0.10% Prisændring (1D) +2.24% Prisændring (7D) -13.49% Prisændring (7D) -13.49%

Moaner by Matt Furie (MOANER) realtidsprisen er $0.00004099. I løbet af de sidste 24 timer har MOANER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003999 og et højdepunkt på $ 0.00004122, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOANERs højeste pris nogensinde er $ 0.00059949, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003964.

Når det gælder kortsigtet performance, MOANER har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +2.24% i løbet af 24 timer og -13.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Moaner by Matt Furie er $ 41.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOANER er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 41.04K.