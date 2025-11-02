UdvekslingDEX+
Den direkte Moaner by Matt Furie pris i dag er 0.00004099 USD. Følg med i realtid MOANER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MOANER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MOANER

MOANER Prisinfo

Hvad er MOANER

MOANER Officiel hjemmeside

MOANER Tokenomics

MOANER Prisprognose

Moaner by Matt Furie Logo

Moaner by Matt Furie Pris (MOANER)

Ikke noteret

1 MOANER til USD direkte pris:

--
----
+2.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Moaner by Matt Furie (MOANER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:15:04 (UTC+8)

Moaner by Matt Furie (MOANER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00003999
$ 0.00003999$ 0.00003999
24H lav
$ 0.00004122
$ 0.00004122$ 0.00004122
24H høj

$ 0.00003999
$ 0.00003999$ 0.00003999

$ 0.00004122
$ 0.00004122$ 0.00004122

$ 0.00059949
$ 0.00059949$ 0.00059949

$ 0.00003964
$ 0.00003964$ 0.00003964

-0.10%

+2.24%

-13.49%

-13.49%

Moaner by Matt Furie (MOANER) realtidsprisen er $0.00004099. I løbet af de sidste 24 timer har MOANER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003999 og et højdepunkt på $ 0.00004122, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MOANERs højeste pris nogensinde er $ 0.00059949, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003964.

Når det gælder kortsigtet performance, MOANER har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +2.24% i løbet af 24 timer og -13.49% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Markedsinformation

$ 41.04K
$ 41.04K$ 41.04K

--
----

$ 41.04K
$ 41.04K$ 41.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Moaner by Matt Furie er $ 41.04K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MOANER er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 41.04K.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Moaner by Matt Furie til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Moaner by Matt Furie til USD $ -0.0000186121.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Moaner by Matt Furie til USD $ -0.0000322913.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Moaner by Matt Furie til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.24%
30 dage$ -0.0000186121-45.40%
60 dage$ -0.0000322913-78.77%
90 dage$ 0--

Hvad er Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Moaner by Matt Furie (MOANER) Ressource

Officiel hjemmeside

Moaner by Matt Furie Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Moaner by Matt Furie (MOANER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Moaner by Matt Furie (MOANER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Moaner by Matt Furie.

Tjek Moaner by Matt Furie prisprediktion nu!

MOANER til lokale valutaer

Moaner by Matt Furie (MOANER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Moaner by Matt Furie (MOANER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MOANER Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Moaner by Matt Furie (MOANER)

Hvor meget er Moaner by Matt Furie (MOANER) værd i dag?
Den direkte MOANER pris i USD er 0.00004099 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MOANER til USD pris?
Den aktuelle pris på MOANERtil USD er $ 0.00004099. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Moaner by Matt Furie?
Markedsværdien for MOANER er $ 41.04K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MOANER?
Den cirkulerende forsyning af MOANER er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MOANER?
MOANER opnåede en ATH-pris på 0.00059949 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MOANER?
MOANER så en ATL-pris på 0.00003964 USD.
Hvad er handelsvolumen for MOANER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MOANER er -- USD.
Bliver MOANER højere i år?
MOANER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MOANER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:15:04 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

