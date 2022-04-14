Mner Club (LTMNER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mner Club (LTMNER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mner Club (LTMNER) Information Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Officiel hjemmeside: https://www.mner.club/ Køb LTMNER nu!

Mner Club (LTMNER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mner Club (LTMNER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Samlet udbud $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K Cirkulerende forsyning $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Alle tiders Høj: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Alle tiders Lav: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Nuværende pris: $ 1.72 $ 1.72 $ 1.72 Få mere at vide om Mner Club (LTMNER) pris

Mner Club (LTMNER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mner Club (LTMNER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LTMNER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LTMNER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LTMNER's tokenomics, kan du udforske LTMNER tokens live-pris!

LTMNER Prisprediktion Vil du vide, hvor LTMNER måske er på vej hen? Vores LTMNER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se LTMNER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!