MNEE USD Stablecoin (MNEE) Tokenomics Få vigtig indsigt i MNEE USD Stablecoin (MNEE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Information Officiel hjemmeside: https://www.mnee.io/ Køb MNEE nu!

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MNEE USD Stablecoin (MNEE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.84M $ 44.84M $ 44.84M Samlet udbud $ 44.86M $ 44.86M $ 44.86M Cirkulerende forsyning $ 44.86M $ 44.86M $ 44.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.84M $ 44.84M $ 44.84M Alle tiders Høj: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Alle tiders Lav: $ 0.584655 $ 0.584655 $ 0.584655 Nuværende pris: $ 0.997584 $ 0.997584 $ 0.997584 Få mere at vide om MNEE USD Stablecoin (MNEE) pris

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MNEE USD Stablecoin (MNEE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MNEE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MNEE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MNEE's tokenomics, kan du udforske MNEE tokens live-pris!

MNEE Prisprediktion Vil du vide, hvor MNEE måske er på vej hen? Vores MNEE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MNEE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!