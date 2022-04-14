Mizuki (MIZUKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mizuki (MIZUKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mizuki (MIZUKI) Information The AI agent revolves around the AI agent’s role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem. Officiel hjemmeside: https://mizukios.ai/ Køb MIZUKI nu!

Mizuki (MIZUKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mizuki (MIZUKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 95.75K $ 95.75K $ 95.75K Samlet udbud $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 95.75K $ 95.75K $ 95.75K Alle tiders Høj: $ 0.059721 $ 0.059721 $ 0.059721 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mizuki (MIZUKI) pris

Mizuki (MIZUKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mizuki (MIZUKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIZUKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIZUKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIZUKI's tokenomics, kan du udforske MIZUKI tokens live-pris!

