Mixie (MIXIE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.085161$ 0.085161 $ 0.085161 Laveste pris $ 0.00019661$ 0.00019661 $ 0.00019661 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Mixie (MIXIE) realtidsprisen er $0.00352937. I løbet af de sidste 24 timer har MIXIE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIXIEs højeste pris nogensinde er $ 0.085161, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00019661.

Når det gælder kortsigtet performance, MIXIE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Mixie (MIXIE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Cirkulationsforsyning 352.83M 352.83M 352.83M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Mixie er $ 1.25M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MIXIE er 352.83M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.53M.