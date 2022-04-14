Mito (MITO) Tokenomics

Mito (MITO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Mito (MITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Mito (MITO) Information

MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol.

With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability.

Officiel hjemmeside:
https://www.mito.gg/
Hvidbog:
https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg

Mito (MITO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mito (MITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 17.31M
$ 17.31M$ 17.31M
Samlet udbud
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 76.97M
$ 76.97M$ 76.97M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 112.42M
$ 112.42M$ 112.42M
Alle tiders Høj:
$ 0.706718
$ 0.706718$ 0.706718
Alle tiders Lav:
$ 0.194087
$ 0.194087$ 0.194087
Nuværende pris:
$ 0.226171
$ 0.226171$ 0.226171

Mito (MITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Mito (MITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MITO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MITO's tokenomics, kan du udforske MITO tokens live-pris!

MITO Prisprediktion

Vil du vide, hvor MITO måske er på vej hen? Vores MITO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.