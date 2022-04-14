Mito (MITO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mito (MITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mito (MITO) Information MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol. With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability. Officiel hjemmeside: https://www.mito.gg/ Hvidbog: https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg Køb MITO nu!

Mito (MITO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mito (MITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.31M $ 17.31M $ 17.31M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 76.97M $ 76.97M $ 76.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.42M $ 112.42M $ 112.42M Alle tiders Høj: $ 0.706718 $ 0.706718 $ 0.706718 Alle tiders Lav: $ 0.194087 $ 0.194087 $ 0.194087 Nuværende pris: $ 0.226171 $ 0.226171 $ 0.226171 Få mere at vide om Mito (MITO) pris

Mito (MITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mito (MITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MITO's tokenomics, kan du udforske MITO tokens live-pris!

