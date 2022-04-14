Miss Kaka (KAKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Miss Kaka (KAKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Miss Kaka (KAKA) Information Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it's a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today Officiel hjemmeside: https://kakacoin.vip/

Miss Kaka (KAKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miss Kaka (KAKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 76.54K $ 76.54K $ 76.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.54K $ 76.54K $ 76.54K Alle tiders Høj: $ 0.00198218 $ 0.00198218 $ 0.00198218 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Miss Kaka (KAKA) pris

Miss Kaka (KAKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Miss Kaka (KAKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAKA's tokenomics, kan du udforske KAKA tokens live-pris!

KAKA Prisprediktion Vil du vide, hvor KAKA måske er på vej hen? Vores KAKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

