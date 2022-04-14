Miraya 7f (M7F) Tokenomics Få vigtig indsigt i Miraya 7f (M7F), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Miraya 7f (M7F) Information Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Officiel hjemmeside: https://www.miraya7f.com Hvidbog: https://docs.miraya7f.com Køb M7F nu!

Miraya 7f (M7F) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miraya 7f (M7F), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.49K $ 19.49K $ 19.49K Samlet udbud $ 997.61M $ 997.61M $ 997.61M Cirkulerende forsyning $ 997.61M $ 997.61M $ 997.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.49K $ 19.49K $ 19.49K Alle tiders Høj: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Miraya 7f (M7F) pris

Miraya 7f (M7F) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Miraya 7f (M7F) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal M7F tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange M7F tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår M7F's tokenomics, kan du udforske M7F tokens live-pris!

