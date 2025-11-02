Mirai The WhiteRabbit Pris (MIRAI)
+0.10%
-2.72%
+19.77%
+19.77%
Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har MIRAI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIRAIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.
Når det gælder kortsigtet performance, MIRAI har ændret sig med +0.10% i løbet af den sidste time, -2.72% i løbet af 24 timer og +19.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Mirai The WhiteRabbit er $ 36.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af MIRAI er 420.69B, med et samlet udbud på 420690000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 36.57K.
I løbet af i dag var prisændringen af Mirai The WhiteRabbit til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Mirai The WhiteRabbit til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Mirai The WhiteRabbit til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Mirai The WhiteRabbit til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.72%
|30 dage
|$ 0
|-18.06%
|60 dage
|$ 0
|+3.19%
|90 dage
|$ 0
|--
Mirai the White Rabbit is a captivating lifestyle brand that embodies the essence of curiosity, creativity, and a touch of magic. Our brand is inspired by the idea that everyday life can be extraordinary, and we strive to bring a sense of wonder and enchantment to our customers' lives.
At Mirai, we believe that imagination is the key to unlocking a world of possibilities. We draw inspiration from the curious and creative minds of our audience, crafting unique products and experiences that spark joy and wonder. Our brand is built on the principles of imagination, creativity, and a deep understanding of our customers' needs and desires.
Our products are designed to be more than just functional items; they are gateways to new worlds and experiences. From beautifully crafted home decor to imaginative accessories, each product is infused with a sense of magic and wonder. Our designs are modern, yet timeless, and are crafted with the finest materials to ensure that they bring joy and delight to our customers' lives.
At Mirai, we believe that experiences are just as important as products. That's why we create immersive experiences that transport our customers to new and exciting worlds. From workshops and classes to events and exhibitions, our experiences are designed to inspire creativity, spark imagination, and foster a sense of community among our customers.
Storytelling is at the heart of our brand. We use narrative techniques to bring our products and experiences to life, creating a sense of enchantment and wonder. Our stories are woven into every aspect of our brand, from the design of our products to the experiences we create. We believe that stories have the power to transport us, to inspire us, and to connect us with others.
At Mirai, we are building a community of like-minded individuals who share our passion for imagination, creativity, and wonder. Our community is a place where people can come together to share ideas, inspire each other, and explore new possibilities. We believe that together, we can create a world that is more magical, more creative, and more wonderful.
If you're ready to embark on a journey through imagination, where the ordinary becomes extraordinary, then join us at Mirai the White Rabbit. Follow us on social media, sign up for our newsletter, and get ready to be transported to a world of wonder and enchantment. Let's create magic together!
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Mirai The WhiteRabbit.
Tjek Mirai The WhiteRabbit prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MIRAI Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper