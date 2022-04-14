Mirada AI (MIRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mirada AI (MIRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mirada AI (MIRX) Information Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Officiel hjemmeside: https://mirada.ai Hvidbog: https://mirada.ai/whitepaper

Mirada AI (MIRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mirada AI (MIRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.84K $ 1.84K $ 1.84K Samlet udbud $ 988.93M $ 988.93M $ 988.93M Cirkulerende forsyning $ 69.83M $ 69.83M $ 69.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.02K $ 26.02K $ 26.02K Alle tiders Høj: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mirada AI (MIRX) pris

Mirada AI (MIRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mirada AI (MIRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MIRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MIRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MIRX's tokenomics, kan du udforske MIRX tokens live-pris!

