Miracle Play (MPT) Information Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Officiel hjemmeside: https://miracleplay.gg/ Hvidbog: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Køb MPT nu!

Miracle Play (MPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miracle Play (MPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Samlet udbud $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Cirkulerende forsyning $ 852.82M $ 852.82M $ 852.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Alle tiders Høj: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 Alle tiders Lav: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Nuværende pris: $ 0.01226773 $ 0.01226773 $ 0.01226773 Få mere at vide om Miracle Play (MPT) pris

Miracle Play (MPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Miracle Play (MPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MPT's tokenomics, kan du udforske MPT tokens live-pris!

