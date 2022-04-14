Minu (MINU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Minu (MINU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Minu (MINU) Information What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards. Officiel hjemmeside: https://www.minucoin.com/ Hvidbog: https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf Køb MINU nu!

Minu (MINU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Minu (MINU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.54K $ 44.54K $ 44.54K Samlet udbud $ 3.79T $ 3.79T $ 3.79T Cirkulerende forsyning $ 3.79T $ 3.79T $ 3.79T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 44.54K $ 44.54K $ 44.54K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Minu (MINU) pris

Minu (MINU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Minu (MINU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINU's tokenomics, kan du udforske MINU tokens live-pris!

MINU Prisprediktion Vil du vide, hvor MINU måske er på vej hen? Vores MINU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MINU Tokens prisprediktion nu!

