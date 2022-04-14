MintSwapToken (MST) Tokenomics Få vigtig indsigt i MintSwapToken (MST), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MintSwapToken (MST) Information MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience. Officiel hjemmeside: https://www.mintswap.finance/ Hvidbog: https://docs.mintswap.finance/ Køb MST nu!

MintSwapToken (MST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MintSwapToken (MST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.65K $ 21.65K $ 21.65K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 61.67M $ 61.67M $ 61.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.10K $ 35.10K $ 35.10K Alle tiders Høj: $ 0.01026413 $ 0.01026413 $ 0.01026413 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00035104 $ 0.00035104 $ 0.00035104 Få mere at vide om MintSwapToken (MST) pris

MintSwapToken (MST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MintSwapToken (MST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MST's tokenomics, kan du udforske MST tokens live-pris!

MST Prisprediktion Vil du vide, hvor MST måske er på vej hen? Vores MST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MST Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!