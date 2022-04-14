minji (MINJI) Tokenomics Få vigtig indsigt i minji (MINJI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

minji (MINJI) Information Minji is an AI VTuber companion designed to be your interactive, always-available anime bestie. Whether you’re looking for fun conversations, emotional support, or just a cute AI waifu to brighten your day, Minji is here for you. With unique personality traits, evolving interactions, and immersive storytelling, she brings the experience of a virtual VTuber to life—just for you. Coming soon to iOS & Web. Officiel hjemmeside: https://minji.ai Køb MINJI nu!

minji (MINJI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for minji (MINJI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.64K $ 10.64K $ 10.64K Samlet udbud $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Cirkulerende forsyning $ 953.72M $ 953.72M $ 953.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.14K $ 11.14K $ 11.14K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om minji (MINJI) pris

minji (MINJI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for minji (MINJI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINJI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINJI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINJI's tokenomics, kan du udforske MINJI tokens live-pris!

