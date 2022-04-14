Minidoge (MINIDOGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Minidoge (MINIDOGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Minidoge (MINIDOGE) Information Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model. Officiel hjemmeside: https://aiminidoge.com/ Hvidbog: https://dcnw5uflg4ql.feishu.cn/file/YUALb5eA0o3yM2x5C6RceeiPn52 Køb MINIDOGE nu!

Minidoge (MINIDOGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Minidoge (MINIDOGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 189.02M $ 189.02M $ 189.02M Samlet udbud $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Cirkulerende forsyning $ 700.00T $ 700.00T $ 700.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 270.03M $ 270.03M $ 270.03M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Minidoge (MINIDOGE) pris

Minidoge (MINIDOGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Minidoge (MINIDOGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINIDOGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINIDOGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINIDOGE's tokenomics, kan du udforske MINIDOGE tokens live-pris!

