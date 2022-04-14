Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Information Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. Officiel hjemmeside: https://woollytoken.com/ Køb WOOLLY nu!

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Alle tiders Høj: $ 0.00926591 $ 0.00926591 $ 0.00926591 Alle tiders Lav: $ 0.00064968 $ 0.00064968 $ 0.00064968 Nuværende pris: $ 0.00170715 $ 0.00170715 $ 0.00170715 Få mere at vide om Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) pris

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOOLLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOOLLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOOLLY's tokenomics, kan du udforske WOOLLY tokens live-pris!

