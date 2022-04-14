Mini GOUT (MINIGOUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mini GOUT (MINIGOUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mini GOUT (MINIGOUT) Information MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts. Officiel hjemmeside: https://minigout.com/ Køb MINIGOUT nu!

Mini GOUT (MINIGOUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mini GOUT (MINIGOUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 122.56K $ 122.56K $ 122.56K Samlet udbud $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B Cirkulerende forsyning $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 122.56K $ 122.56K $ 122.56K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Mini GOUT (MINIGOUT) pris

Mini GOUT (MINIGOUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mini GOUT (MINIGOUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MINIGOUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MINIGOUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MINIGOUT's tokenomics, kan du udforske MINIGOUT tokens live-pris!

