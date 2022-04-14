MineTard AI (MTARD) Tokenomics Få vigtig indsigt i MineTard AI (MTARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MineTard AI (MTARD) Information MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content. Officiel hjemmeside: https://mtard.ai/ Køb MTARD nu!

MineTard AI (MTARD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MineTard AI (MTARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 96.98K $ 96.98K $ 96.98K Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 96.98K $ 96.98K $ 96.98K Alle tiders Høj: $ 0.0090891 $ 0.0090891 $ 0.0090891 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om MineTard AI (MTARD) pris

MineTard AI (MTARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MineTard AI (MTARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MTARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MTARD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MTARD's tokenomics, kan du udforske MTARD tokens live-pris!

MTARD Prisprediktion Vil du vide, hvor MTARD måske er på vej hen? Vores MTARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MTARD Tokens prisprediktion nu!

